Plynovod Jamal funguje v reverznom režime už viac než tri týždne

Moskva 11. januára (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý zvyčajne prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, funguje v reverznom móde aj v utorok. Plyn sa tak opačným smerom, zo západu na východ, prepravuje už 22. deň za sebou. Poukázali na to najnovšie údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.



Plynovod funguje v reverznom režime od 21. decembra. Práve otočenie toku plynu cez Jamal spôsobilo, že v daný deň vyskočili ceny suroviny v Európe na rekordnú úroveň.



Ako Gascade informoval, podľa údajov z meracej stanice Mallnow na nemecko-poľskej hranici prúdil plyn z Nemecka do Poľska v utorok v hodinovom objeme približne 7 miliónov kilowatthodín. Na tejto úrovni by sa mal objem prepravovaného plynu udržať až do stredy 12. januára.



Zatiaľ nie je jasné, kedy sa tok plynu v Jamale otočí späť z Ruska do Nemecka. Zdroj blízky ruskému plynárenskému koncernu Gazprom však uviedol, že firma by mala tok plynu otočiť v priebehu januára.