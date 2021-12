Plynovod Jamal pokračuje naďalej v reverznom móde

Moskva 28. decembra (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý zvyčajne prepravuje zemný plyn z Ruska cez Poľsko do Nemecka, už ôsmy deň po sebe funguje v reverznom móde. Surovina tak prúdi opačným smerom, zo západu na východ. Poukázali na to v utorok údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.



Podľa údajov Gascade z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v utorok ráno cez Jamal z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme približne 1,2 milióna kilowatthodín. Navyše, podľa údajov z aukcií si Gazprom ani na utorok nerezervoval tranzitné kapacity na export plynu cez plynovod Jamal.



Ruský prezident Vladimir Putin obvinil z otočenia toku plynu a prudkého rastu cien v minulom týždni nemeckých dovozcov. Nemecké ministerstvo hospodárstva sa k tomu odmietlo vyjadriť a dovozcovia plynu na otázky agentúry Reuters nereagovali.



Ceny plynu však tento týždeň klesajú. Zatiaľ čo pred týždňom dosiahla cena komodity rekord, keď prekonala 180 eur za megawatthodinu, v pondelok (27. 12.) dosiahla približne 90 eur/MWh. To bola najnižšia hodnota od 6. decembra. Ceny suroviny tak reagovali na prísľub zvýšenia dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy.