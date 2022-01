Plynovod Jamal pokračuje v reverznom móde, prietok plynu sa zvýšil

Berlín/Moskva 3. januára (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, pokračuje v reverznom móde aj v pondelok. To znamená, že plyn prúdi zo západu na východ už 14 deň. Poukázali na to údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.



Ako Gascade informoval, podľa údajov z meracej stanice Mallnow na nemecko-poľskej hranici prúdi plyn z Nemecka do Poľska v pondelok v hodinovom objeme takmer 5,9 milióna kilowatthodín. Prietok plynu sa tak zvýšil, keď v nedeľu (2. 1.) dosahoval približne 5,4 milióna kWh/h.



Objem prepravovaného plynu tak vzrástol už tretí deň po sebe. V sobotu dosahoval zhruba 5,2 milióna kWh/h. Práve na začiatku roka sa prietok plynu zvýšil výraznejšie, keďže ku koncu roka 2021 dosahoval hodinový objem prepravovaného plynu okolo 1,2 milióna kWh.



Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom si ani na pondelok nerezervovala tranzitné kapacity na vývoz plynu cez Jamal. Na celý január si firma ešte v decembrovej aukcii rezervovala tranzitné kapacity cez plynovod Jamal na úrovni 8,3 milióna kWh/h.