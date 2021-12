Plynovod Jamal pracuje v reverznom móde piaty deň po sebe

Moskva 25. decembra (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý tradične prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, naďalej pracuje v reverznom režime. Sobota je už piatym dňom, keď plyn prúdi z Nemecka do Poľska, ukázali údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.



Otočenie tranzitu v plynovode Jamal spôsobilo, že európske ceny plynu sa tento týždeň dostali na nové rekordné maximá. V piatok (24. 12.) však opäť klesli.



Rusko tvrdí, že otočenie toku plynu nie je politickým krokom, aj keď sa časovo zhoduje s nárastom napätia medzi Moskvou a Západom pre Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok (23. 12.) vyhlásil, že dôvodom reverzného toku je nedostatok požiadaviek zo strany zákazníkov. V piatok dodal, že Poľsko obišlo Rusko pri správe plynovodu.



Podľa údajov z meracej stanice Mallnow ležiacej na poľsko-nemeckej hranici v sobotu prúdil plyn cez plynovod Jamal v smere do Poľska v hodinovom objeme približne 1,1 milióna kilowatthodín (kWh/h), uviedla spoločnosť Gascade. Očakáva sa, že na tejto úrovni sa bude držať počas celého dňa.



Ruský plynárenský koncern Gazprom si na sobotu 25. decembra nerezervoval žiadne tranzitné kapacity na vývoz cez Jamal, ukázali výsledky aukcie prepravných kapacít.



Údaje slovenského prepravcu plynu Eustream ukázali, že rezervované kapacity pre prepravu ruského plynu z Ukrajiny cez bod Veľké Kapušany na sobotu predstavovali 747.031 megawatthodín (MWh) po 739.843 MWh v piatok. Mierne sa síce zvýšili, ale boli nižšie v porovnaní s úrovňami z minulých týždňov. Pokles však vykompenzovalo zvýšenie kapacít na tranzit z Česka na Slovensko, čo znamená, že rezervované kapacity na prepravu do rakúskeho uzla Baumgarten sú v podstate rovnaké ako v uplynulých dňoch a týždňoch.