Plynovod Jamal sa vrátil k reverznému režimu

Moskva 3. februára (TASR) - Po tom, ako v stredu (2. 2.) začal plynovod Jamal prepravovať plyn v bežnom režime, teda z východu na západ, sa situácia vo štvrtok opäť zmenila a plynovod sa vrátil do reverzného módu. TASR o tom informuje na základe údajov agentúry Reuters.



Plynovod, ktorý za bežných okolností prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, začal opäť prepravovať surovinu z Nemecka do Poľska v stredu večer. Ešte v stredajších ranných hodinách pritom začal plynovod fungovať v klasickom móde a očakávalo sa, že situácia sa postupne dostane do normálu. Obrat k normálnemu stavu však trval iba krátko. Približne po hodine sa tok plynu v Jamale zastavil.



Podľa nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade, ktorý vychádza z údajov meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici, plyn v Jamale prúdil v stredu večer z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme zhruba 1,5 milióna kilowatthodín. Ako Gascade dodal, v tomto objeme by mal tok plynu zotrvať až do piatkových ranných hodín.



Podľa výsledkov aukcie ruský plynárenský koncern Gazprom si na štvrtok nerezervoval kapacitu na tranzit plynu cez Jamal. Spoločnosť si nerezervovala ani tranzitnú kapacitu celkovo na mesiac február, napriek tomu, že tak mohla urobiť v rámci denných aukcií.



Západné štáty obviňujú Rusko, že zámerne zadržiava dodávky plynu do Európy s cieľom prinútiť nemecké regulačné úrady k rýchlejšej certifikácii nového plynovodu Severný prúd 2. Ten by mal dodávať ruský plyn do Európy po dne Baltického mora, čím by obchádzal Ukrajinu aj Poľsko. Moskva to však popiera.