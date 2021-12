Plynovod Jamal stále funguje v reverznom režime

Moskva 29. decembra (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje ruský plyn do západnej Európy, funguje v reverznom režime už deviaty deň. Plyn tak prúdi zo západu na východ. Poukázali na to v stredu údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.



Podľa údajov Gascade z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v stredu ráno cez Jamal z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme takmer 1,2 milióna kilowatthodín. Tok plynu sa tak za posledných 24 hodín nemenil. Okrem toho ruský plynárenský koncern Gazprom si ani na stredu nerezervoval tranzitné kapacity na export plynu cez plynovod Jamal.



Ruský prezident Vladimir Putin obvinil z reverzného toku plynu a prudkého rastu cien pred vianočnými sviatkami nemeckých dovozcov. Ako uviedol, Nemci radšej predávajú ruský plyn do Poľska a na Ukrajinu, než aby zmiernili situáciu na európskom trhu.



Ceny plynu však medzitým klesli. Zatiaľ čo pred týždňom dosiahla cena komodity rekord, keď prekonala 180 eur za megawatthodinu, v utorok (28. 12.) dosiahla menej než 98 eur/MWh. Nadol ich tlačí fakt, že do Európy smeruje viacero tankerov s dodávkami skvapalneného zemného plynu (LNG).