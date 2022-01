Plynovod Jamal je stále v reverznom móde, avšak prietok prudko klesol

Berlín/Moskva 5. januára (TASR) - Plynovod Jamal prepravujúci za bežných okolností ruský zemný plyn cez Poľsko do západnej Európy pokračuje v reverznom režime aj v stredu. Plyn tak prúdi zo západu na východ, pričom v tomto režime funguje už 16. deň. Poukázali na to najnovšie údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade. Výrazná zmena však nastala v prietoku plynu, ktorý prudko klesol.



Ako Gascade informoval, podľa údajov z meracej stanice Mallnow na nemecko-poľskej hranici prúdil plyn z Nemecka do Poľska v stredu v hodinovom objeme nižšom než 1,7 milióna kilowatthodín. Na porovnanie, v utorok (4. 1.) dosahoval výrazne nad 9 miliónov kWh/h.



Práve utorkové vysoké objemy prepravovaného plynu smerom na východ zvýšili obavy o európske zásoby suroviny počas zimných mesiacov. To sa odrazilo na cenách plynu v Európe, ktoré v utorok vzrástli približne o 30 %.