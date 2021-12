Plynovod Jamal zostáva v reverznom režime aj desiaty deň v rade

Moskva 30. decembra (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý tradične prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, pokračuje v reverznom režime aj vo štvrtok, už desiaty deň v rade. Poukázali na to údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.



Ako uviedol Gascade, podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn vo štvrtok ráno cez Jamal z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme viac než 1,2 milióna kilowatthodín. Tok plynu v reverznom móde sa tak v porovnaní s vývojom za posledných 48 hodín mierne zvýšil. Navyše, ruský plynárenský koncern Gazprom si ani na štvrtok nerezervoval tranzitné kapacity na vývoz plynu cez plynovod Jamal.



Ruský prezident Vladimir Putin označil za vinníkov súčasnej napätej situácie na európskom trhu s plynom nemeckých dovozcov, ktorí, ako uviedol, predávajú ruský plyn do Poľska a na Ukrajinu. Nemecko na Putinove obvinenia nereagovalo.



Ceny suroviny však pokračujú v poklese, keďže na jednej strane zima v Európe zatiaľ nie je tuhá a na druhej európsky trh by mali podporiť americké dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). Pred Vianocami vyskočili ceny plynu v Európe na historické maximum vyše 180 eur za megawatthodinu (MWh), v stredu (29. 12.) však dosiahli menej než 97 eur/MWh.