Plynovod Severný prúd 2 bude podľa Gazpromu tento rok dokončený

Moskva 26. marca (TASR) - Výstavba plynovodu Severný prúd 2, ktorý má prepravovať ruský zemný plyn do Nemecka po dne Baltského mora, bude dokončený v tomto roku napriek nesúhlasu USA s projektom. Povedal to v piatok predseda správnej rady ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom Viktor Zubkov.



Spojené štáty tento týždeň opäť pohrozili sankciami pre firmy, ktoré sa na výstavbe plynovodu podieľajú. Podľa Washingtonu projekt nebezpečne zvyšuje energetickú závislosť Európy od Ruska. Navyše, plynovod obchádza Ukrajinu, čo by pre tento štát znamenalo výrazné straty príjmov z tranzitu plynu v situácii, keď Ukrajina zápasí s ekonomickými problémami, do veľkej miery spôsobenými aj konfrontáciou s Ruskom.



Ako však uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruské médiá, Zubkov v piatok uviedol, že práce na plynovode sú dokončené na približne 90 až 92 %. "Na projekte sa aktívne pracuje a do úplného dokončenia už nezostáva veľa," povedal Zubkov pre agentúru TASS. Zároveň dodal, že projekt určite dokončia v priebehu tohto roka.