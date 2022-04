Plynovodné prepojenie s Poľskom bude dokončené v júli, tvrdí Galek

Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovensko-poľské plynové prepojenie je po technickej stránke takmer hotové a už v júli by sa mali začať jeho funkčné skúšky. V piatok o tom informoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.



"Po minuloročnom dôležitom míľniku, po takzvanom zlatom zvare, keď došlo k reálnemu prepojeniu slovenských a poľských plynových potrubí, sa na slovenskej strane aktuálne robia už len dokončovacie práce," spresnil Galek. Rezort hospodárstva podľa neho bude aj naďalej sledovať dodržiavanie harmonogramu prác, aby Slovensko mohlo dovážať plyn čo najskôr aj zo severu. "Prepojením na poľskú sieť sa nám totiž otvára možnosť využívať celý globálny LNG systém," dodal štátny tajomník.



Prepojenie plynových systémov Slovenska a Poľska je jedným z najväčších projektov energetickej infraštruktúry na Slovensku a tvorí kľúčovú časť koridoru severojužných plynárenských prepojení v strednej a východnej Európe. Po dokončení bude mať prepravnú kapacitu 5,1 miliardy kubických metrov (m3) v smere na Slovensko a 6,1 miliardy m3 v smere do Poľska. Takáto kapacita umožní výrazne diverzifikovať zdroje plynu pre Slovensko. "Práve to je v súčasnej dobe, keď je pre vojnový konflikt na Ukrajine situácia na trhu s plynom napätá, kľúčové. Zásobníky na nadchádzajúcu zimnú sezónu by sme mohli plniť aj z tohto smeru," dodal Galek.



Prepojovací plynovod má dĺžku približne 164 kilometrov (km). Na poľskej strane je to 61,3 km, dĺžka slovenskej časti je 103 km od štátnej hranice po kompresorovú stanicu Veľké Kapušany. Plynovod je už dimenzovaný aj na prepravu zemného plynu s prímesou vodíka, keďže slovenský prepravca, spoločnosť Eustream, sa pridal k paneurópskej iniciatíve European Hydrogen Backbone. Výstavba projektu sa začala na jeseň 2018 a je spolufinancovaná z európskych prostriedkov.