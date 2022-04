Bratislava 8. apríla (OTS) - Plytvanie potravinami je dlhodobý problém, ktorý sa v období zdražovania cien a vojny na Ukrajine stáva ešte pálčivejším. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v posledný marcový deň stretla so zástupcami charitatívnych organizácií, veľkoobchodných reťazcov a ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom, aby spoločne zabránili tomu, že nepredané čerstvé pečivo, ovocie, ale aj zelenina z reťazcov skončia v koši. Na stretnutí nechýbal ani Karoly Szalai, generálny riaditeľ METRO Cash & Carry SR.Čísla hovoria jasnou rečou. Približne 60 až 80 percent odpadu, ktorý produkujú obchodné reťazce tvoria čerstvé potraviny. Množstvo ľudí pritom stále zostáva odkázaných na potravinovú pomoc a prebytky, ktoré končia v koši im môžu výrazne pomôcť zlepšiť kvalitu života.vyjadrila sa prezidentka.Charitatívne organizácie denne vynakladajú obrovské úsilie, aby pomohli ľuďom v núdzi, no momentálne sa nemôžu spoliehať na pomoc štátu, iba na nadšenie dobrovoľníkov. To by sa aj vďaka tomuto stretnutiu mohlo v budúcnosti zmeniť. Iné európske štáty sú totiž v tomto smere o krok pred Slovenskom. V Českej republike vstúpil do platnosti zákon, ktorý supermarketom s predajnou plochou nad 400 m2 udeľuje povinnosť ponúknuť potravinovým bankám produkty vhodné pre ďalšiu konzumáciu už začiatkom roka 2018. Vo Francúzsku platí podobný zákon dokonca od roka 2016.Naopak, veľkoobchodníci a obchodné reťazce na Slovensku stále nemajú povinnosť darovať nepredané potraviny na charitatívne účely. To však neznamená, že proti plytvaniu nebojujú. Práve naopak. Do boja proti tomu, aby čerstvé potraviny končili v koši a pomoci, tým ľuďom, ktorí ju potrebujú, sa už roky zapája aj METRO.,“ objasnil Karoly Szalai.