Plzenský Prazdroj predal vlani rekordné množstvo piva

Pivovar opäť celosvetovo posilnil export prémiového ležiaka Pilsner Urquell, ktorý sa výhradne varí v Plzni. Vlani ho vyviezol vyše 1,1 milióna hektolitrov, medziročne o desatinu viac.

Praha 28. mája (TASR) – Plzenský Prazdroj vlani predal v Česku a v zahraničí rekordných 11,5 milióna hektolitrov piva, čo bolo medziročne o 4 % viac. Vývoz do cudziny dosiahol 4,3 milióna hektolitrov a bol medziročne vyšší o 4,5 %, čím vytvoril historický rekord firmy. Informoval o tom český televízny kanál ČT24 cz.



Podľa hovorkyne pivovaru vývoz rástol takmer do všetkých významných oblastí. Najviac, o tretinu, vzrástol do Poľska. Hovorkyňa uviedla, že Prazdroj zvýšil export nielen v Európe, ale aj do Ruska a východnej Ázie. Južná Kórea sa stala tretím najväčším exportným trhom pivovaru a darí sa mu aj v Japonsku.



Pivovar opäť celosvetovo posilnil export prémiového ležiaka Pilsner Urquell, ktorý sa výhradne varí v Plzni. Vlani ho vyviezol vyše 1,1 milióna hektolitrov, medziročne o desatinu viac.



Druhou najúspešnejšou exportnou značkou Prazdroja je Velkopopovický Kozel. Jeho priamy export v minulom roku vzrástol o 16 %. Pivovar ho najviac vyviezol do Južnej Kórey, kde si obľúbili čierny variant. Licenčná výroba Velkopopovického kozla vo svete zostala s 2,6 miliónom hektolitrov na úrovni roku 2017.