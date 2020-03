Plzeňský Prazdroj Slovensko vlani predal 1,5 mil. hektolitrov nápojov

Bratislava 10. marca (TASR) - Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko zaznamenala vlani celkové predaje s objemom vyše 1,5 milióna hektolitrov. Ťahúňom bola prémiová značka Pilsner Urquell, významne rástol Birell a spotrebitelia siahali viac aj po pive zo slovenskej produkcie značky Šariš.



Rok 2019 sa pre spoločnosť niesol v znamení posilňovania povedomia o pivnej kultúre, vďaka čomu si udržal silnú pozíciu v kategórii čapovaného piva. "Rok 2019 bol pre nás zásadný. U Slovákov dlhodobo pozorujeme záujem o kvalitu a presun k prémiovým produktom. Potvrdzuje to nárast predajov našej prémiovej značky Pilsner Urquell, ktorá posilnila o 6 %. Aj popularita ostatných ležiakov sa opäť zvýšila. V prípade nealko segmentu aj v tomto roku spotrebitelia potvrdili, že Birell zapadá do ich chuťového profilu,“ hodnotí Martin Grygařík, obchodný riaditeľ spoločnosti.



Uplynulý rok bol pre spoločnosť zaťažkávacou skúškou predovšetkým v segmente baleného piva. Na obchodný zámer malo významný vplyv predovšetkým strategické rozhodnutie Prazdroja odísť od PET fliaš. Kým tento pokles bol očakávaný, svoju rolu zohral aj krach obchodnej siete Kačka či zdĺhavé rokovania s jedným z veľkých obchodných reťazcov v kombinácii so zmenami v legislatíve a chladným počasím v obvykle silných mesiacoch. V dôsledku týchto i ďalších faktorov medziročne klesli celkové predaje spoločnosti o 5,5 %.



"Naše rozhodnutie postupne ukončiť výrobu piva v plaste sa v minulom roku podpísalo aj pod predaje v obchodoch. Je však súčasťou dlhodobej širšej stratégie udržateľnosti. My veríme, že je správne a že spotrebitelia tento krok ocenia a naše značky si budú vychutnávať radi aj zo skla," povedal David Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce.



Rok 2020 sa pre Plzeňský Prazdroj Slovensko bude okrem posilňovania pozície lídra v oblasti pivnej kultúry niesť v znamení inovácií a modernizácie. "Kľúčová je pre nás téma udržateľného rozvoja, pričom jedným z najzásadnejších rozhodnutí je postupný odchod od PET fliaš, ktorý odštartovala značka Gambrinus. "



Plzeňský Prazdroj Slovensko je pivovarníckou spoločnosťou na Slovensku so 600 zamestnancami. Spoločnosť patrí pod Asahi Breweries Europe Group, ktorá vznikla po akvizícii piatich stredoeurópskych pivovarníckych spoločností japonskou pivovarníckou spoločnosťou Asahi.