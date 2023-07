Plzeňský Prazdroj Slovensko vlani zaznamenal obrat vyše 146 mil. eur

Bratislava 7. júla (TASR) - Obrat Plzeňského Prazdroja Slovensko v roku 2022 dosiahol vyše 146 miliónov eur. Čistý zisk spoločnosti za minulý rok bol v hodnote 10,8 milióna eur a pohyboval sa tak s poklesom 0,5 % na úrovni roku 2021. Informovala o tom spoločnosť.



Na priamych aj nepriamych daniach firma vlani zaplatila 50,7 milióna eur, čo bolo v medziročnom porovnaní viac o 5 %. Z celkových daňových platieb za rok 2022 spotrebná daň dosiahla 22,5 milióna eur.



Pivný trh vlani podľa spoločnosti čelil mnohým výzvam, ktoré so sebou priniesla vojna na Ukrajine a doľahla naň nielen energetická kríza, nestálosť v oblasti dodávok vstupných surovín a iných materiálov, ale aj tlak na vstupné náklady a inflácia. "Plzeňský Prazdroj Slovensko na túto výzvu reagoval flexibilne, ale zároveň si dokázal zachovať svoje dlhodobé priority zamerané na kvalitu, rozvoj pivnej kultúry či udržateľnosť," povedal generálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko Dragos Constantinescu.



Plzeňský Prazdroj Slovensko vlani predal na Slovensku takmer 1,7 milióna hektolitrov piva, čo je v porovnaní s rokom 2021 o 1,8 % viac. Po dvoch rokoch poklesu zaznamenala obrat kategória čapovaných pív, ktorá medziročne rástla o 38 % a dostala sa na úroveň 445.000 hektolitrov, stále však nedosahuje čísla spred pandémie. Predaje baleného piva v porovnaní so silným rokom 2021 poklesli vlani o 7 % na úroveň 1,2 milióna hektolitrov.



Do podpory gastroprevádzok Prazdroj v roku 2022 investoval vyše 4,2 milióna eur. V minulom roku firma tiež investovala do ďalšej modernizácie Pivovaru Šariš, kde celková suma presiahla 1,2 milióna eur a pokrývala nielen obmenu strojov a digitalizáciu, ale aj skvalitnenie pracovného prostredia.