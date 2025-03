Plzeňský Prazdroj zvýšil minulý rok v SR predaje o takmer 3 %

Bratislava 11. marca (TASR) - Plzeňskému Prazdroju sa vlani na Slovensku darilo. Počas minulého roka jeho predaje narástli o takmer 3 %, pričom celkovo predal viac ako 1,7 milióna hektolitrov piva. Darilo sa mu rásť v segmente čapovaného aj baleného piva. Informovala o tom spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko.



"Vďaka našej dlhodobej stratégii, intenzívnej podpore prevádzok a kvalitnému portfóliu, ktoré si Slováci obľúbili, sa nám podarilo uzavrieť rok 2024 úspešne v oboch kanáloch. Darilo sa čapovanému i balenému pivu. Celkovo naše predaje vlani medziročne stúpli o takmer 3 %," spresnil Martin Grygařík, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko.



Aj vlani sa potvrdil rastúci záujem Slovákov o prémiové značky a ležiaky, ktoré zaznamenali nárast predaja o takmer 7 %. V roku 2024 pretrval zvyšujúci sa dopyt po nealko pive, ktoré už tvorí 16 % z celkového predaja Prazdroja na Slovensku, pričom v roku 2015 to bolo len 9 %.



Kategórii čapovaného piva, ktorá sa medziročne zvýšila o 4 %, prial opakujúci sa trend sezónnosti. Počas dlhého leta 2024 predal Prazdroj historicky najviac piva a počet sezónnych prevádzok, kam dodával pivo, sa vyšplhal na rekordných 605. Oproti roku 2023 to predstavuje nárast takmer o pätinu.



"Vidíme, ako si spotrebitelia každý rok viac a viac potrpia na kvalitu servisu a služieb prevádzok. Z tohto dôvodu, ale aj kvôli nášmu záväzku zlepšovať slovenskú pivnú kultúru, sme do podpory rozvoja a kvality v roku 2024 investovali 7 miliónov eur. Podobnú čiastku máme pripravenú aj tento rok," doplnil Branislav Kubiš, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko pre prevádzky a reštaurácie.



"Minulý rok bol pre nás zásadný aj z pohľadu investícií a udržateľnosti. Podarilo sa nám vybudovať externý solárny park a vlastnú fotovoltickú elektráreň, vďaka čomu sme už začiatkom 2025 v Pivovare Šariš dokázali úplne prejsť na elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Začali sme tiež rekonštruovať varňu - srdce pivovaru. Tá by mala byť hotová v prvej polovici tohto roka," dodal Grygařík.