P.Mihók: V4 bude zohrávať dôležitú úlohu nielen vo vnútorných vzťahoch

Bratislava 18. februára (TASR) - Spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky (V4) zohrala, zohráva a aj bude zohrávať dôležitú úlohu nielen vo vnútorných vzťahoch štyroch susedných krajín, ale aj v širších európskych a bezpečnostných reláciách. Snahy prezentovať Vyšehrad ako určitý artefakt z minulosti nemá žiadne opodstatnenie, je pohľadom bez súvislosti a bez vízie, uviedol vo štvrtok predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.



"Aj keď dnes sa viacerí hodnotitelia koncentrujú najmä na politickú dimenziu aktivít krajín V4, výrazne zabúdame na ľudský a ekonomický záber vzájomnej spolupráce," uviedol Mihók. Do popredia sa podľa šéfa komory dostávajú najmä blízke mentálne vybavenie a vzájomný rešpekt. "V ekonomickej oblasti dlhodobo zaznamenávame dobrú dynamiku obchodných vzťahov. V súčasnosti export Slovenskej republiky do krajín V4 predstavuje hodnotovo 19,9 miliardy eur, čo je prakticky 25 % nášho vývozu do krajín Európskej únie," dodal Mihók. So všetkými krajinami V4 máme aktívnu bilanciu a významný rozsah dosahujú tiež vzájomné investície či realizácia spoločných cezhraničných projektov.



To podľa Mihóka predstavuje pádny dôvod na udržanie úzkej regionálnej spolupráce krajín V4 aj v ďalšom období. "Tak, ako sme dokázali v minulosti dobre spolupracovať v integračných procesoch, musíme byť schopní hľadať a nájsť riešenie v súčasnej pandemickej a budúcej postpandemickej dobe pri riešení našich ekonomík, ako aj v ďalšom smerovaní európskej integrácie," dodal.