Protimonopolný úrad ukončil prešetrovanie spoločnosti Ticketportal
Počas prešetrovania Ticketportal proaktívne navrhol zmenu svojich všeobecných obchodných podmienok.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR v máji tohto roka ukončil prešetrovanie spoločnosti Ticketportal, najväčšieho predajcu vstupeniek na Slovensku. Prešetrovane sa týkalo sekundárneho predaja vstupeniek. Počas prešetrovania Ticketportal proaktívne navrhol zmenu svojich všeobecných obchodných podmienok a odstránil z nich zákaz sekundárneho predaja nepersonalizovaných vstupeniek. Informovala o tom Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu úradu.
Pri papierových vstupenkách s ochrannými prvkami sa podľa nej spoločnosť zaviazala, že zákaz z nich bude odstránený po vyčerpaní aktuálnych zásob, čo sa predpokladalo približne v októbri 2025. V novembri následne Ticketportal informoval PMÚ, že pôvodné hologramové vstupenky boli v októbri nahradené novou verziou, ktorá zákaz sekundárneho predaja neobsahuje.
Dodala, že PMÚ oceňuje aktívny prístup Ticketportalu a rýchlu implementáciu prijatých opatrení, ktoré prispejú k transparentnejšiemu fungovaniu trhu so vstupenkami.
