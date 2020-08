Od soboty vláda môže odvolať Kičuru z Rady Protimonoplného úradu

Bratislava 21. augusta (TASR) – Vláda môže na návrh predsedu Protimonopolného úradu (PMÚ) SR odvolať člena Rady PMÚ, ak nevykonáva funkciu dlhšie ako štyri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace. Vyplýva to zo zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Tento dôvod sa na Kajetána Kičuru bude vzťahovať od soboty. Pre TASR to uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.



Poukázala pritom na komunikáciu s Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a potvrdenie ÚŠP o tom, kedy bol Kičura obvinený a vzatý do väzby. Zákonná lehota tak podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže vzhľadom na to uplynie práve v piatok.



„Znamená to, že od 22. augusta 2020 sa na Kajetána Kičuru vzťahuje dôvod odvolania podľa paragrafu 21 ods. 3 písm. c) zákona a vláda SR ho môže na návrh predsedu PMÚ SR odvolať," dodala Oľšavská.



Odvolanie Kičuru z funkcie člena Rady PMÚ mala vláda na programe už v stredu. Návrh však nakoniec odložila. Kičura pôsobil aj ako predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR. Vláda ho odvolala koncom marca pre pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.