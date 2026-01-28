< sekcia Ekonomika
PMÚ: KBC Group prevzala lízingovú spoločnosť Business Lease Slovakia
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Belgická spoločnosť KBC Group NV, ktorá pôsobí na Slovensku v oblasti finančného a operatívneho lízingu vozidiel, predaja ojazdených vozidiel a sprostredkovania neživotného poistenia, nadobúda výlučnú kontrolu nad podnikateľmi Business Lease Slovakia a Business Lease (Česká republika). Informoval o tom v stredu Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, ktorý ešte minulý týždeň schválil koncentráciu týchto spoločností.
PMÚ identifikoval prekrytie činností podnikateľov v oblasti operatívneho lízingu vozidiel a predaja ojazdených vozidiel. V oblasti operatívneho lízingu pôsobí podľa zistení PMÚ viacero silných a etablovaných konkurentov, pričom subjekt vzniknutý koncentráciou bude trhovou trojkou s určitým odstupom od prvých dvoch silnejších hráčov. Predaj ojazdených vozidiel je charakteristický konkurenčným prostredím s množstvom nezávislých predajcov a online platforiem a pre účastníkov koncentrácie má len doplnkový charakter.
PMÚ skúmal aj to, či by koncentrácia nemohla viesť k obmedzeniu prístupu konkurentov k vstupom alebo k zákazníkom v súvislosti s prepojením operatívneho lízingu vozidiel a neživotného poistenia. Pri tomto hodnotení zohľadnil jednak štruktúru trhu neživotného poistenia, aj to, že v oblasti operatívneho lízingu existuje viacero významných a vertikálne integrovaných konkurentov. Na základe všetkých zistení PMÚ dospel k záveru, že koncentrácia neohrozuje účinnú hospodársku súťaž na relevantných trhoch. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. januára 2026.
