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< sekcia Ekonomika

PMÚ kontroloval reklamné a marketingové firmy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dôvodom bolo podozrenie, že medzi podnikateľmi existuje dohoda, ktorá mohla obmedziť hospodársku súťaž.

Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR minulý týždeň vykonal neohlásené inšpekcie u viacerých podnikateľov pôsobiacich v oblasti reklamy a marketingu. Dôvodom bolo podozrenie, že medzi podnikateľmi existuje dohoda, ktorá mohla obmedziť hospodársku súťaž. Úrad o tom informoval v tlačovej správe.

„V tomto prípade môže ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel. V prípade preukázania dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie,“ priblížil PMÚ s tým, že vykonanie inšpekcií ešte neznamená, že k dohode došlo.
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