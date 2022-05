Protimonopolný úrad uviedol svoje právomoci pri cenách pohonných hmôt

Bratislava 10. mája (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) nevykonáva reguláciu na trhu s pohonnými hmotami ani na žiadnom inom trhu. Úrad je oprávnený iba posudzovať a sankcionovať zneužívanie dominantného postavenia, to sa však musí preukázať až na základe komplexnej analýzy trhu. Ak je treba zasiahnuť do cien pohonných hmôt, najúčinnejším a najrýchlejším nástrojom je uplatnenie cenovej regulácie podľa zákona o cenách, upozornil v utorok PMÚ.



Protimonopolný úrad tak reagoval na medializované vyjadrenia ohľadom činnosti a právomocí PMÚ v súvislosti s cenami pohonných hmôt. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v piatok (6.5.) uviedol, že je naivné si myslieť, že Slovnaft si sám a dobrovoľne zníži zisky. "Na toto slúži PMÚ," uviedol Sulík.



Minister hospodárstva podľa vlastných slov už pred mesiacom písomne upozornil koaličných partnerov na neprimerané zisky Slovnaftu a navrhol riešenie. V tomto konaní ho podľa stanoviska SaS zastavil minister financií Igor Matovič (OĽANO). Ten údajne s vedením rafinérie v súčasnosti rokuje.



PMÚ zdôraznil, že existenciu zneužívania dominantného postavenia na trhu môže skonštatovať až na základe komplexnej analýzy trhu, nie na základe čiastkových informácií, týkajúcich sa napríklad len vývoja cien vstupnej suroviny. "Výsledkom takéhoto rozhodnutia úradu je ex post konštatovanie, že v minulosti došlo k porušeniu zákona, avšak úrad neurčuje ex ante, napríklad akú má podnikateľ účtovať cenu v budúcnosti, alebo aký má mať v budúcnosti zisk," dodal PMÚ.



Protimonopolný úrad však upozornil, že prípadná regulácia cien je veľmi významný zásah do trhu a podnikania. Ministerstvo financií SR by v tomto prípade malo preto podľa PMÚ zvážiť, či a do akej miery je potrebné venovať sa tejto problematike v situácii, keď sú maloobchodné ceny pohonných hmôt bez daní na území SR jedny z najnižších v EÚ.