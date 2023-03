Nový predseda Protimonopolného úradu SR už nastúpil do funkcie

Bratislava 1. marca (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR má nového predsedu. Juraj Beňa nastúpil do funkcie v stredu. Vystriedal tak Tibora Menyharta, ktorý na čele úradu pôsobil už druhé funkčné obdobie a legislatíva neumožňovala jeho opätovnú nomináciu.



"Do protimonopolného úradu prichádzam s víziou jeho modernizácie s dôrazom na to, aby aktívne, odborne a nezávisle vykonával svoje funkcie zo zákona, a to v prospech spotrebiteľov aj spoločnosti ako celku. Mojou prioritou je pripraviť protimonopolný úrad na vykonávanie svojich činností tak, aby bol schopný rozhodovať a posudzovať najzávažnejšie prípady hospodárskej súťaže v oblastiach, ako napríklad zdravotníctvo, verejné obstarávanie, energie či inflačná kríza. Z tohto dôvodu by som chcel predovšetkým posilniť výkon úradu v takých oblastiach, ako je súťažná ekonómia, forenzné činnosti, dohľad nad protisúťažnými praktikami, ako sú napríklad kartely či zneužívanie dominantného postavenia," uviedol Beňa.



Nový predseda PMÚ získal právnické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré si rozšíril na univerzite v Amsterdame. Pracovné skúsenosti má z rôznych advokátskych kancelárií, Protimonopolného úradu SR a pred nástupom do funkcie predsedu protimonopolného úradu pôsobil ako právny poradca pre reguláciu u jedného z telefonických operátorov.