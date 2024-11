Pokračujú v prešetrovaní budovania optických sietí na stĺpoch

Bratislava 12. novembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) pokračuje v sektorovom prešetrovaní budovania optických sietí na stĺpoch elektrického vedenia a prístupu k nim. Prešetrovanie začal úrad v prvej polovici tohto roka, pričom chce zabezpečiť, aby pre operátorov existoval prístup k infraštruktúre za rozumných, férových a nediskriminačných podmienok. Zároveň sa môžu odhaliť prípadné systémové problémy a zabezpečí sa aj to, aby sa naplno uplatňovali princípy hospodárskej súťaže.



"Už z predbežných zistení Protimonopolného úradu sa javí, že napríklad v oblasti prístupu k infraštruktúre, v oblasti prístupu k informáciám pre operátorov a v oblasti poplatkov za určité služby pre operátorov existuje priestor výrazne napomôcť intenzívnejšej súťaži, ktorá by vo vzťahu k spotrebiteľom viedla k väčšiemu výberu, vyššej kvalite a nižším cenám pre spotrebiteľov," uviedol PMÚ.



Doplnil, že pri prešetrovaní sa zameriava na dva okruhy problémov, a to na prístup k stĺpom elektrického vedenia pre operátorov, ktorí majú na nich záujem budovať vlastné optické siete a ich prístup už do vybudovanej optickej site, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľov distribučných sústav na Slovensku.



PMÚ v prvej fáze prešetrovania získal informácie od distribučných spoločností pôsobiacich na Slovensku, ktoré iniciovali budovanie nových optických sietí na vlastných stĺpoch elektrického vedenia. V ďalšej fáze oslovil desiatky malých, stredných aj veľkých operátorov, aby im poskytli svoje vlastné údaje. Tí, ktorých ešte úrad nestihol priamo kontaktovať, by mali tak urobiť sami v žiadosti o predloženie podkladov a informácií do 6. decembra.



"V prípade, že PMÚ počas sektorového prešetrovania nadobudne podozrenie, že bol porušený zákon o ochrane hospodárskej súťaže, využije na prešetrenie svojich zistení všetky zákonné možnosti vrátane uloženia sankcie alebo záväzkov s cieľom chrániť hospodársku súťaž a konečného spotrebiteľa," uzavrel úrad.