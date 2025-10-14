< sekcia Ekonomika
PMÚ: Potraviny zdraželi vďaka rastu cien u spracovateľov a výrobcov
Posledné roky aj po premietnutí objektívneho rastu nákladov ziskovosť v sektore výroby a spracovania potravín narástla.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Ceny potravín v rokoch po pandémii stúpli najmä vďaka nárastu cien v strednej časti vertikály, teda u spracovateľov a výrobcov, ktorým sa však medziročne odvtedy objektívne zvýšili náklady, či už na energie alebo suroviny. Vyplýva to z výsledkov analýzy Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, analytici ktorého analyzovali faktory ovplyvňujúce ceny potravín.
„Keď sa pozrieme na inflačné postpandemické obdobie, tak ziskové marže obchodníkov v priemere nerástli. Skôr vidíme v tomto období miernejší nárast ziskovosti v strednej časti vertikály. To sú spracovatelia a výrobcovia, napríklad výroba nápojov, pekári, mliekari. Skôr tu treba hľadať hlavné dôvody, prečo ziskové marže rástli. Pri maloobchode tento nárast nevidíme,“ priblížil na tlačovej besede riaditeľ analytickej jednotky PMÚ Vladimír Peciar.
Posledné roky aj po premietnutí objektívneho rastu nákladov ziskovosť v sektore výroby a spracovania potravín narástla. „Čo je celkom zaujímavé, že vedeli ešte aj trochu viac pridať do svojich cien,“ podčiarkol.
Aj keď sa rast cien potravín v poslednom období podľa neho utlmil, napriek tomu ziskovosť u výrobcov momentálne trvá. „Medziročne trochu poklesla pred rokom 2023, ale keď to porovnáme s predpandemickým obdobím pred rokom 2020, tak majú oproti roku 2019 posledné roky vyššiu ziskovosť,“ doplnil.
Poznamenal, že každá ekonomika by chcela čo najdrahšie vyvážať a čo najlacnejšie dovážať. „V našom prípade, u potravín, je to trochu opačne. My vyvážame to, čo má menšiu pridanú hodnotu, teda primárne produkty, rovno z fariem. Dovážame to, čo je nejako spracované, teda má väčšiu pridanú hodnotu,“ dodal Peciar.
