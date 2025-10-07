< sekcia Ekonomika
PMÚ potvrdil rozhodnutie o pokutách prevádzkovateľom staníc
Za porušenie zákona úrad uložil MPS pokutu vo výške 34.000 eur a RIDS v sume 218.500 eur.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) potvrdila dve prvostupňové rozhodnutia z 11. júna tohto roka o zneužívaní dominantného postavenia prevádzkovateľmi autobusových staníc. Týka sa to Organizátora RIDS a Martinskej parkovacej spoločnosti (MPS), ktorí mali na lokálnych trhoch dominantné postavenie a zneužívali ho uplatňovaním neprimerane vysokých poplatkov za prístup autobusových dopravcov na autobusové stanice. Informoval o tom PMÚ na svojej webovej stránke.
„V prípade podnikateľa RIDS sa táto praktika týkala autobusových staníc v Žiline, Bytči, Čadci a Vrútkach a bola uplatňovaná v období od 1. januára 2019 do vydania rozhodnutia PMÚ. V prípade MPS bola uplatňovaná na autobusovej stanici v Martine v období od 1. júla 2020 do vydania rozhodnutia PMÚ,“ uviedol úrad.
Autobusové stanice sú podľa neho kľúčovým prvkom v dopravnej infraštruktúre, pričom prístup na ne je pre dopravcov nevyhnutný. Rada úradu spresnila, že v posudzovaných lokalitách nie sú existujúce autobusové stanice vystavené reálnej konkurencii, majú tak silné dominantné postavenie. Porovnávané boli náklady a príjmy podnikateľov na jednotlivých autobusových staniciach, pričom vo všetkých prípadoch príjmy prevyšovali náklady o niekoľko desiatok až stoviek percent, čo nebolo opodstatnené povahou poskytovanej služby.
„Poplatky za prístup na autobusové stanice sú účtované všetkým typom dopravcov, posudzované autobusové stanice sa však primárne využívajú na prímestskú a mestskú autobusovú dopravu. Ide o dopravu vykonávanú vo verejnom záujme a teda zvýšené náklady dopravcov v konečnom dôsledku znášajú objednávatelia týchto dopravných služieb (Vyššie územné celky, mestá), ktorí dopravcom uhrádzajú straty z prevádzkovania autobusovej dopravy,“ upresnil PMÚ s tým, že neprimerané poplatky za spoje na autobusových staniciach mali najväčší vplyv na Žilinský samosprávny kraj, keďže narástla suma, ktorú kraj vynakladá na prímestskú autobusovú dopravu zo svojho rozpočtu.
Za porušenie zákona úrad uložil MPS pokutu vo výške 34.000 eur a RIDS v sume 218.500 eur. Zároveň obom podnikateľom uložil aj povinnosť zdržať sa ďalšieho porušovania pravidiel zákona a odstrániť protiprávny stav do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie voči MPS nadobudlo právoplatnosť 24. septembra tohto roka a voči RIDS zase 1. októbra. Podnikatelia sa môžu voči týmto rozhodnutiam domáhať preskúmania súdom.
