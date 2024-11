PMÚ preveroval podmienky doručovania balíkov na výdajné miesta

Bratislava 18. novembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR si posvietil na podmienky doručovania balíkových zásielok na výdajné miesta na Slovensku. Obchodné podmienky kuriérskej spoločnosti Packeta totiž podľa PMÚ mohli obmedzovať výdajné miesta v spolupráci s inými doručovateľskými spoločnosťami. Packeta už svoje obchodné podmienky upravila, informoval o tom v pondelok PMÚ.



"Zo zistení PMÚ vyplynulo, že výdajné miesta boli počas a určité obdobie po ukončení trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou Packeta povinné zdržať sa akéhokoľvek konkurenčného konania voči spoločnosti , t. j. mali pod hrozbou pokuty zakázané poskytovať rovnaké služby pre iného doručovateľa balíkových zásielok," uviedol PMÚ.



Úrad informoval, že kuriérska spoločnosť už svoje obchodné podmienky upravila. "Aktívny prístup PMÚ aj Packety priniesol rýchlu nápravu na trhu, keďže spoločnosť ihneď po začatí prešetrovania iniciatívne deklarovala zmenu svojich obchodných podmienok. V krátkom čase od začatia prešetrovania bola táto deklarovaná zmena zavedená do praxe a výdajné miesta boli oboznámené, že paralelná spolupráca s inými doručovateľmi balíkových zásielok nie je ďalej obmedzovaná," uviedol PMÚ s tým, že vzhľadom na aktívny prístup prešetrovanej spoločnosti a rýchle zosúladenie obchodných podmienok s pravidlami hospodárskej súťaže úrad prešetrovanie ukončil.



Prešetrovanie PMÚ začal na základne verejne dostupných informácií na webovej stránke kuriérskej spoločnosti. Úrad pripomenul, že podobnú problematiku v súvislosti so spoločnosťou Zásilkovna riešil aj český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.