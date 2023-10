PMÚ: Rada potvrdila prvostupňové rozhodnutie úradu o uložení pokuty

Bratislava 31. októbra (TASR) - Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR potvrdila prvostupňové rozhodnutie PMÚ z 23. februára 2022, čím zamietla odvolanie (rozklad) autorskej spoločnosti LITA. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská. Rozhodnutie nadobudlo podľa nej právoplatnosť a vykonateľnosť 27. októbra, pričom organizácii LITA bola uložená pokuta vo výške 57.939 eur.



Spresnila, že PMÚ v správnom konaní posudzoval zneužívanie dominantného postavenia organizácie LITA, ktoré spočívalo v uplatňovaní neprimeraných cien pri poskytovaní licenčných služieb používateľom autorských diel (literárnych, divadelných, dramatických, hudobnodramatických a ďalších) vo verejnom prenose, a to prostredníctvom televízneho prijímača v izbách jedno- až päťhviezdičkových hotelov a penziónov v SR v rokoch 2015 až 2018 a v izbách jedno- až päťhviezdičkových hotelov hotelov v roku 2019, rádia v izbách ubytovacích zariadení v SR v rokoch 2015 až 2019 vo všetkých kategóriách uvedených v sadzobníkoch licenčných odmien.



Takéto správanie podľa úradu predstavuje podľa zmluvy o fungovaní EÚ aj zákona o ochrane hospodárskej súťaže zneužitie dominantného postavenia na trhu poskytovania licenčných služieb v oblasti kolektívnej správy práv používateľom autorských diel vo verejnom prenose prostredníctvom televízorov a rádií v izbách ubytovacích zariadení na území SR, a podľa vyššie spomenutej zmluvy a zákona je zakázané.



V dôsledku správania organizácie LITA uhrádzali dotknuté podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti poskytovania ubytovacích služieb na území SR počas sledovaného obdobia neprimerane vysoké licenčné odmeny za vysielanie autorských diel v hoteloch a ubytovacích zariadeniach v porovnaní so situáciou, ak by organizácia LITA svoje dominantné postavenie nezneužívala.



Oľšavská dodala, že voči tomuto rozhodnutiu Rady PMÚ sa účastník konania môže domáhať preskúmania súdom.