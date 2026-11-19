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Protimonopolný úrad potvrdil rozhodnutie o karteli v dodávkach liekov
Rada PMÚ potvrdila pokutu vo výške 7.595.200 eur a zákaz účasti na verejných obstarávaniach na jeden rok pre podnikateľa Phoenix.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) 9. novembra na základe podaného rozkladu potvrdila prvostupňové rozhodnutie PMÚ z 20. januára tohto roku. Zmenila však výšku sankcie uloženej jednému z účastníkov konania. Uviedla to Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ. Rozhodnutie podľa nej nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 18. novembra, proti rozhodnutiu je možné domáhať sa jeho preskúmania súdom.
Pripomenula, že úrad začiatkom roka potrestal kartelovú dohodu vo viacerých verejných obstarávaniach na dodávky a distribúciu kategorizovaných liekov, ktoré od decembra 2017 do septembra 2020 realizovala Všeobecná zdravotná poisťovňa. Rada PMÚ potvrdila záver prvostupňového rozhodnutia, podľa ktorého sa podnikateľ Phoenix Zdravotnícke zásobovanie (Phoenix) a Transmedic Slovakia, s. r. o., v konkurze (Transmedic) v predmetných verejných obstarávaniach koordinovali.
PMÚ podľa Cseresovej preukázal, že ich konanie predstavovalo dohodu, ktorej cieľom bolo obmedzenie hospodárskej súťaže. Ako vyplýva zo zaistených dôkazov, cenová súťaž v týchto verejných obstarávaniach mala prebiehať formou elektronickej aukcie. Obaja podnikatelia si však svoj postup dohodli, pričom počas viacerých elektronických aukcií sa ich zástupcovia stretli v jednej miestnosti a priamo v ich priebehu koordinovali svoje aktivity v súvislosti s cenovými ponukami. Zároveň PMÚ zistil, že spoločnosti mali medzi sebou zavedený kompenzačný mechanizmus v podobe fiktívnych prenájmov skladovacích priestorov, prostredníctvom ktorého si kompenzovali zisky a straty z týchto verejných obstarávaní.
Cseresová poznamenala, že pri odhaľovaní kartelu PMÚ využil aj informácie a dôkazy, ktoré predložil whistleblower. Na ich základe následne úrad vykonal inšpekciu. Prípad podľa nej potvrdzuje dôležitosť a efektivitu spolupráce súťažného orgánu s osobami, ktoré disponujú informáciami o možnom protisúťažnom správaní podnikateľov, tzv. whistleblowermi.
Rada PMÚ potvrdila pokutu vo výške 7.595.200 eur a zákaz účasti na verejných obstarávaniach na jeden rok pre podnikateľa Phoenix. Výška pokuty zohľadňuje, že Phoenix sa úspešne urovnal - priznal svoju účasť na porušení pravidiel hospodárskej súťaže, následkom čoho mu bola pokuta znížená o 30 % a bol tiež skrátený trest zákazu účasti na verejných obstarávaniach. Podnikateľovi Transmedic Rada PMÚ zvýšila pokutu na 330.000 eur a potvrdila zákaz účasti na verejných obstarávaniach na tri roky.
Pripomenula, že úrad začiatkom roka potrestal kartelovú dohodu vo viacerých verejných obstarávaniach na dodávky a distribúciu kategorizovaných liekov, ktoré od decembra 2017 do septembra 2020 realizovala Všeobecná zdravotná poisťovňa. Rada PMÚ potvrdila záver prvostupňového rozhodnutia, podľa ktorého sa podnikateľ Phoenix Zdravotnícke zásobovanie (Phoenix) a Transmedic Slovakia, s. r. o., v konkurze (Transmedic) v predmetných verejných obstarávaniach koordinovali.
PMÚ podľa Cseresovej preukázal, že ich konanie predstavovalo dohodu, ktorej cieľom bolo obmedzenie hospodárskej súťaže. Ako vyplýva zo zaistených dôkazov, cenová súťaž v týchto verejných obstarávaniach mala prebiehať formou elektronickej aukcie. Obaja podnikatelia si však svoj postup dohodli, pričom počas viacerých elektronických aukcií sa ich zástupcovia stretli v jednej miestnosti a priamo v ich priebehu koordinovali svoje aktivity v súvislosti s cenovými ponukami. Zároveň PMÚ zistil, že spoločnosti mali medzi sebou zavedený kompenzačný mechanizmus v podobe fiktívnych prenájmov skladovacích priestorov, prostredníctvom ktorého si kompenzovali zisky a straty z týchto verejných obstarávaní.
Cseresová poznamenala, že pri odhaľovaní kartelu PMÚ využil aj informácie a dôkazy, ktoré predložil whistleblower. Na ich základe následne úrad vykonal inšpekciu. Prípad podľa nej potvrdzuje dôležitosť a efektivitu spolupráce súťažného orgánu s osobami, ktoré disponujú informáciami o možnom protisúťažnom správaní podnikateľov, tzv. whistleblowermi.
Rada PMÚ potvrdila pokutu vo výške 7.595.200 eur a zákaz účasti na verejných obstarávaniach na jeden rok pre podnikateľa Phoenix. Výška pokuty zohľadňuje, že Phoenix sa úspešne urovnal - priznal svoju účasť na porušení pravidiel hospodárskej súťaže, následkom čoho mu bola pokuta znížená o 30 % a bol tiež skrátený trest zákazu účasti na verejných obstarávaniach. Podnikateľovi Transmedic Rada PMÚ zvýšila pokutu na 330.000 eur a potvrdila zákaz účasti na verejných obstarávaniach na tri roky.