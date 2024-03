Rada PMÚ uložila podnikateľom v energetike pokuty za vyše 7 mil. eur

Bratislava 12. marca (TASR) - Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR vydala rozhodnutie o rozkladoch podnikateľov v energetike SPIE Elektrovod, a. s., Alter Energo, a. s., a LiV Elektra, a. s., voči prvostupňovému rozhodnutiu PMÚ z 11. septembra 2023. Podnikateľom potvrdila pokuty za vyše sedem miliónov eur. Informovala o tom Adriana Oľšavská, hovorkyňa úradu. Rozhodnutie podľa jej informácií nadobudlo právoplatnosť 29. februára.



Priblížila, že PMÚ prešetroval podnikateľov na základe podnetu od Nadácie Zastavme korupciu pre podozrenie z možného protisúťažného konania spočívajúceho v koordinácii postupu pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania, ktoré vyhlásila Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Jeho predmetom bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky elektrického zariadenia.



Pripomenula, že na základe výsledkov prešetrovania PMÚ začal správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž a v ňom dospel k záveru, že štyria podnikatelia svoj postup v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže koordinovali.



PMÚ podľa nej uložil pokutu v plnom rozsahu a zároveň zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky trom podnikateľom (SPIE Elektrovod, Alter Energo, LiV Elektra). Štvrtému podnikateľovi (KLEMENT, a. s.) pokutu dodatočne znížil a zároveň mu uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok. Voči ostatným dvom podnikateľom (VUJE, a. s., a EGEM s. r. o.) konanie zastavil, keďže sa nepreukázalo, že porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže.



Rada úradu v časti toto rozhodnutie PMÚ potvrdila a uložila pokutu v plnom rozsahu a zároveň zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky podnikateľovi SPIE Elektrovod (pokuta 4,44 milióna eur), Alter Energo (1,79 milióna eur) a LiV Elektra (776.200 eur). Rada PMÚ tiež potvrdila zastavenie konania voči podnikateľom VUJE a EGEM, keďže sa nepreukázalo, že porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Rada PMÚ prijala odlišný záver vo vzťahu k priznaniu účasti podnikateľa KLEMENT na programe zhovievavosti ako prvostupňový orgán.



Oľšavská upozornila, že rovnako ako PMÚ, aj Rada PMÚ dospela k záveru, že podnikatelia SPIE, Alter Energo, KLEMENT, a LiV Elektra, sa pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania nesprávali nezávisle.



Hovorkyňa dodala, že vzhľadom na počet predložených ponúk a skutočnosť, že protisúťažné správanie nebolo preukázané ďalším dvom podnikateľom, ktorí predložili ponuku v predmetnom obstarávaní, PMÚ ani Rada PMÚ nekonštatujú, že posudzovaným konaním bol vopred určený víťaz. Správanie, ktoré bolo štyrom podnikateľom preukázané, však znižovalo konkurenčné tlaky a malo za cieľ vylúčiť súťaž medzi týmito podnikateľmi v tomto obstarávaní, a preto napĺňa znaky kartelu.