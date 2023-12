PMÚ: Schválenie novely zákona by bolo zásahom do nezávislosti úradu

Bratislava 12. decembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR sa ohradil voči novele zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorá navrhuje zmenu spôsobu voľby, menovania aj odvolávania predsedu úradu. PMÚ v utorok informoval, že schválenie pozmeňovacieho návrhu by predstavovalo výrazný zásah do jeho nezávislosti a zároveň je aj v priamom rozpore s právom EÚ.



Predložená novela zákona je podľa PMÚ v priamom rozpore so znením smernice Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ, a to v niekoľkých bodoch. "V prvom rade prenecháva výber predsedu PMÚ výlučne vláde, bez súhlasu hlavy štátu, čím by mohlo dochádzať k obmedzeniu jeho nezávislosti. Vláda môže byť motivovaná do tejto pozície vyberať kandidáta, prostredníctvom ktorého bude môcť zasahovať do nezávislého výkonu činností," objasnil PMÚ.



Ako uviedol úrad, novela tiež obmedzuje transparentnosť procesu výberu jeho predsedu. Doterajšia právna úprava totiž ukladala vláde povinnosť uskutočniť verejné výberové konanie, v rámci ktorého sa kandidáti na túto funkciu mohli sami prihlásiť, prípadne mohli byť navrhnutí poslancami parlamentu a vedeckými ustanovizňami.



V priamom rozpore so smernicou sú podľa PMÚ taktiež dôvody odvolania predsedu, ktoré návrh zákona predkladá. Aktuálnymi dôvodmi sú buď nesplnenie podmienok vyžadovaných na plnenie ich povinností, alebo fakt, že bol uznaný za vinného za závažné pochybenie podľa vnútroštátneho práva.



"Predkladaný návrh zákona by predstavoval závažné porušenie povinností SR vyplývajúcich z jej členstva v EÚ, o čom PMÚ upovedomil Európsku komisiu a bude informovať aj ďalšie relevantné orgány a inštitúcie," uzavrel úrad.