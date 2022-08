Protimonopolný úrad schválil spoločný podnik, členom je aj SkyToll

Bratislava 5. augusta (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu podnikateľov PPF, Ing. Matej Okáli, CzechToll, SkyToll, TollNet, PaySystem a ITIS Holding. Výsledkom transakcií je vytvorenie plnofunkčného spoločného podniku ITIS Holding podnikateľmi PPF a Okálim. Spoločnosť ITIS Holding je nadobúdateľom akcií a obchodných podielov v spoločnostiach CzechToll, SkyToll, TollNet a PaySystem. Informovala o tom v piatok hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.



Jeden zo zakladateľov spoločného podniku, spoločnosť PPF, patrí do ekonomickej skupiny PPF Group. Do skupiny patrí podnikateľ CzechToll a ITIS Holding, ktorý v súčasnosti nevykonáva žiadnu činnosť. Podnikateľ CzechToll prevádzkuje elektronický mýtny systém v Českej republike. PMÚ priblížil, že na Slovensku skupina PPF pôsobí prostredníctvom viacerých podnikateľov, napríklad O2 Slovakia.



Druhý zakladateľ spoločného podniku, Okáli, je jediným spoločníkom spoločnosti ESOP ITIS Slovakia založenej na účel realizácie danej koncentrácie. Okrem toho je jediným spoločníkom spoločnosti Ďumbierska, ktorá vykonáva hospodársku činnosť v oblasti predaja pekárenských a cukrárenských výrobkov, občerstvenia, cateringu a prevádzky reštaurácie v SR.



SkyToll je v SR aktuálnym poskytovateľom komplexnej služby elektronického výberu mýta, a to do konca tohto roka, výberu a evidencie úhrady diaľničných známok. Spoločnosť PaySystem patrí pred koncentráciou do rovnakej ekonomickej skupiny ako SkyToll a pôsobí v oblasti dodávok OBU (on-board unit) a v zanedbateľnom rozsahu tiež v oblasti poskytovania služieb bezhotovostných mýtnych platieb pre dopravcov, ktorí používajú na úhradu mýta kartu predmetného podnikateľa.



Spoločnosť TollNet pôsobí v oblasti dodávok rôznych informačných systémov a integračných riešení pre elektronický výber mýta, prevádzkovanie a kontrolu výberu mýta, systémov elektronických diaľničných známok. PMÚ ozrejmil, že v rámci existujúceho elektronického mýtneho systému v SR, ako aj v ČR pôsobí ako dodávateľ pre prevádzkovateľov týchto systémov.



PMÚ upozornil aj na to, že v čase posudzovania koncentrácie dochádza k zmenám v rámci obstarania mýtneho systému na Slovensku. Zo zistených informácií podľa úradu nebolo možné s určitosťou uzavrieť, ako bude poskytovanie jednotlivých tovarov a služieb, ale aj celý mýtny systém v SR organizovaný od januára 2023. Súčasne dochádza k zavádzaniu výberu mýta prostredníctvom EETS poskytovateľov, čo tiež mení rozsah poskytovania mýtnych služieb, ktoré budú poskytované víťazom tendra na základe zadania Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Úrad v tomto kontexte posúdil aktivity účastníkov koncentrácie podľa zákona.



PMÚ zistil, že v dôsledku koncentrácie nedochádza k značnému narušeniu účinnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu v dodávkach a prevádzkovaní elektronického mýtneho systému. Úrad tiež zhodnotil, že koncentrácia nespôsobuje negatívne dosahy z pohľadu posúdenia oblasti poskytovania EETS a jej horizontálnych účinkov. Zároveň dospel k záveru, že koncentrácia nespôsobuje negatívne účinky ani z pohľadu vertikálnych prepojení. Podľa PMÚ tak posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 1. augusta.