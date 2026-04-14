PMÚ schválil koncentráciu pri prevzatí UNsP Milosrdní bratia Agelom
V oblasti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek je prienik aktivít UNsP Milosrdní bratia a Agel v rámci Bratislavy minimálny.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR minulý týždeň (7. 4.) schválil koncentráciu, ktorá spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly skupiny Agel SK nad Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave. Úrad dospel k názoru, že koncentrácia nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu a nevedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. apríla. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová.
PMÚ v rámci správneho konania posúdil rozsah prekrytia aktivít skupiny Agel a UNsP Milosrdní bratia, na lokálnej aj regionálnej úrovni, teda v rámci Bratislavy aj Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), a to vo všetkých relevantných oblastiach zdravotnej starostlivosti.
V oblasti ústavnej aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti PMÚ zistil, že v Bratislave pôsobí skupina Agel výlučne prostredníctvom Agel Clinic, ktorá poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť a je tiež nemocnicou I. úrovne, s niektorými doplnkovými programami vyšších úrovní. Rovnako pôsobí aj UNsP Milosrdní bratia. „Rozsah prekrytí ich aktivít však nie je významný a vo všetkých prípadoch pôsobí v rámci Bratislavy dostatok relevantných alternatív, ako napríklad Univerzitná nemocnica Bratislava s viacerými pracoviskami, Univerzitná nemocnica Sv. Michala, Nemocnica Bory a ďalšie špecializované nemocnice či ambulancie,“ ozrejmila Cseresová.
V oblasti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek je prienik aktivít UNsP Milosrdní bratia a Agel v rámci Bratislavy minimálny. „Skupina Agel síce poskytuje širokú škálu laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení, avšak rozsah aktivít UNsP Milosrdní Bratia je v tomto smere limitovanejší, prekrývajú sa teda len v niektorých odbornostiach. Vo všetkých identifikovaných prienikoch pritom v Bratislave pôsobí dostatok relevantných konkurentov,“ ozrejmil PMÚ.
Úrad sa z celoslovenského hľadiska zaoberal aj otázkou vyjednávacej sily skupiny Agel voči zdravotným poisťovniam. V tomto kontexte zobral do úvahy už existujúcu regionálnu prítomnosť skupiny Agel, ktorá je v Bratislave, resp. BSK limitovaná, a tiež skutočnosť, že prírastok k vyjednávacej sile je vzhľadom na rozsah aktivít UNsP Milosrdní Bratia minimálny.
PMÚ začal začiatkom marca posudzovať koncentráciu pri prevzatí Univerzitnej nemocnice s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave skupinou Agel. Manažérka komunikácie Agelu Jarmila Ševčíková v decembri minulého roka informovala, že nemocnica prejde pod súkromnú skupinu až po schválení protimonopolným úradom.
UNsP Milosrdní bratia v Bratislave začiatkom decembra 2025 informovala, že plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov. Ako vysvetlila, prechádza náročným obdobím, preto zriaďovateľ nemocnice rozhodol o jej reprofilizácii. V rámci nej sa má upraviť štruktúra poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola existencia nemocnice finančne udržateľná a aby mohla pokračovať vo svojej činnosti.
