PMÚ schválil koncentráciu v oblasti zdravotnej starostlivosti
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel PMÚ k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu a nevedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu, ktorou spoločnosť Agel SK, Bratislava (Agel) nadobúda výlučnú kontrolu nad spoločnosťami Železničné zdravotníctvo Košice, Košice (ŽZK) a Medikol, Košice (Medikol) spolu s prislúchajúcimi aktívami. Informovala o tom Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ. Rozhodnutie podľa nej nadobudlo právoplatnosť 4. septembra 2025.
Spresnila, že po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel PMÚ k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu a nevedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia, a preto úrad vydal súhlas s touto koncentráciou.
PMÚ sa podľa nej z celoslovenského hľadiska zameral aj na nehorizontálne účinky koncentrácie, najmä na jej vplyv na vyjednávaciu silu skupiny Agel voči zdravotným poisťovniam. Tie na výzvu PMÚ neuviedli obavu, že by sa koncentráciou zmenila vyjednávacia sila skupiny Agel voči nim.
Skupina Agel je jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku a pôsobí najmä v oblastiach ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, lekárenskej starostlivosti, dopravnej zdravotnej služby a pracovnej zdravotnej služby.
ŽZK pôsobí najmä v Košiciach, kde poskytuje ústavnú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť a tiež prevádzkuje spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky a pracovnú zdravotnú službu.
Spoločnosť Medikol pôsobí takisto v Košiciach v oblasti poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
