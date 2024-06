PMÚ schválil koncentráciu vo finančnom sprostredkovaní a poisťovníctve

Bratislava 20. júna (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku Universal maklérsky dom, a. s. (Bratislava), ktorý budú spoločne kontrolovať podnikatelia Kooperativa poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group (Bratislava), UMD Group B. V. (Hoofddorp, Holandsko), Ing. Pavol Krajč, Martin Lancz a Ing. Marcel Zeleňák. Kooperativa vstúpi do podniku Universal ako nový akcionár. Informovala o tom Adriana Oľšavská, hovorkyňa PMÚ. Rozhodnutie úradu podľa nej nadobudlo právoplatnosť 12. júna.



Po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií získaných v správnom konaní podľa Oľšavskej PMÚ neidentifikoval, že by koncentrácia značne narušila účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu (na horizontálnej ani vertikálnej úrovni), najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. PMÚ teda dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.



Poznamenala, že v prípade tejto koncentrácie využili podnikatelia možnosť prednotifikačných kontaktov, v rámci ktorých s PMÚ prekonzultovali napr. otázky týkajúce sa výpočtu obratu, identifikácie účastníkov koncentrácie i samotný návrh oznámenia koncentrácie a možnosti zúženia rozsahu požadovaných informácií.



Uviedla, že v rámci prednotifikačnej fázy oznamujúce strany predložili PMÚ viaceré dokumenty vypracované na účely zhodnotenia alebo analyzovania koncentrácie. PMÚ teda mohol aj napriek komplexnosti celej transakcie posúdiť koncentráciu v relatívne krátkom čase. Tento prístup podľa nej odzrkadľuje snahu PMÚ o permanentné zefektívňovanie celého procesu posudzovania koncentrácií.



Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Universal je finančné sprostredkovanie, ktorému sa v rôznej miere venujú i ostatní účastníci koncentrácie, prípadne spoločnosti, v ktorých majú akcionári spoločnosti Universal podiel. Pri hodnotení vplyvov koncentrácie na hospodársku súťaž sa preto PMÚ podľa Oľšavskej zameral práve na túto oblasť.