Protimonopolný úrad schválil podmienenú koncentráciu Panta Rhei a IKAR

Bratislava 2. júla (TASR) – Maloobchodná sieť kníhkupectiev Panta Rhei a vydavateľstvo a veľkoobchod s knihami IKAR budú mať spoločných majiteľov.



Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil prevzatie kontroly nad Panta Rhei spoluzakladateľom spoločnosti J&T Patrikom Tkáčom a Ladislavom Bödőkom prostredníctvom získania kontroly Patrika Tkáča nad cyperskou spoločnosťou Cannel Equity Limited. Podnikatelia zároveň spolu s Igorom Mrvom ovládnu kontrolu nad vydavateľstvom IKAR. Koncentráciu PMÚ podmienil dodržiavaním viacerých antidiskriminačných podmienok.



„Predmetné transakcie boli vyhodnotené ako vzájomne podmienené a dochádza nimi, prostredníctvom spoločne kontrolujúcich podnikateľov, k prepojeniu spoločností Panta Rhei a IKAR,“ uviedol PMÚ v rozhodnutí. Úrad posudzoval najmä vertikálne efekty koncentrácie vyplývajúce z postavenia IKAR ako vydavateľa a veľkoobchodného dodávateľa kníh do špecializovaných predajní a postavenia Panta Rhei ako maloobchodného predajcu kníh.



Aby odstránili obavy z ovplyvňovania trhu s knihami na Slovensku, predložili podnikatelia úradu návrh podmienok a povinností na zabezpečenie súladu koncentrácie s podmienkami hospodárskej súťaže. Spoločnosť IKAR sa zaviazala, že nebude vyvíjať diskriminačné aktivity, v dôsledku ktorých by jednotliví vydavatelia tlačených kníh, ktorí nemajú vlastnú distribúciu, boli zvýhodňovaní pri dodávkach tlačených kníh do kamenných predajní Panta Rhei, ak budú tieto dodávky realizované prostredníctvom veľkoobchodného distribútora IKAR.



Panta Rhei sa, naopak, zaviazala, že nebude vyvíjať diskriminačné aktivity, v dôsledku ktorých by jednotliví vydavatelia boli znevýhodňovaní pri dodávkach tlačených kníh do kamenných predajní Panta Rhei, ak nebudú tieto dodávky realizované prostredníctvom veľkoobchodného distribútora IKAR, alebo naopak zvýhodňovaní, ak budú tieto dodávky realizované prostredníctvom veľkoobchodného distribútora IKAR. Úrad aj po vykonaní prieskumu skonštatoval, že navrhované podmienky a súvisiace povinnosti sú vhodné a primerané na odstránenie súťažných obáv.