Úrad schválil prevzatie niektorých predajní Nay vlastníkom Planeo

Bratislava 9. apríla (TASR) - Spoločnosť Fast Plus, vlastník predajní s elektronikou Planeo, môže prevziať deväť predajní Nay v Bratislave, Košiciach, Piešťanoch, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Prešove a vo Zvolene. Koncentráciu schválil Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. apríla, informovala v stredu riaditeľka odboru komunikácie a protokolu úradu Lívia Cseresová.



Transakcia súvisí s predchádzajúcou koncentráciou podnikateľov prevádzkujúcich maloobchodné predajne elektroniky HP Invest (Datart) a Nay, ktorú PMÚ schválil v máji 2024 s podmienkami. Podmienkou bol aj predaj uvedených predajní na inú firmu.



Podnikateľ Fast Plus pôsobí v oblasti predaja elektroniky prostredníctvom 61 kamenných predajní Planeo a e-shopu www.planeo.sk, ako aj veľkoobchodný predajca. „Prevádzané podnikanie sa týka výhradne maloobchodných podnikateľských aktivít, teda predaja elektroniky v kamenných predajniach a nezahŕňa veľkoobchodný predaj ani online predaj prevádzkovaný spoločnosťou Nay,“ priblížil PMÚ.



Pri posúdení vplyvu koncentrácie na hospodársku súťaž sa úrad zameral predovšetkým na aktivity podnikateľov v oblasti predaja elektroniky prostredníctvom kamenných predajní v SR aj v konkrétnych spádových oblastiach, kde sa ich aktivity prekrývajú. „Zo zistení vyplynulo, že po uskutočnení koncentrácie bude lídrom v oblasti maloobchodného predaja elektroniky prostredníctvom kamenných predajní podnikateľ Nay, a to na území SR aj v jednotlivých spádových oblastiach. Podnikateľ Fast Plus nadobudnutím prevádzaného podnikania posilní svoju pozíciu, zostane však vo väčšine lokalít druhým najsilnejším hráčom,“ zhodnotil PMÚ.



Na základe predložených podkladov a informácií tak úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž.