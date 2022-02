PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Penta a Medical Group

Bratislava 22. februára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR 10. februára schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly nad podnikateľom Medical Group SK podnikateľom Penta Investments Limited. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská.



Úrad zistil, že aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prakticky neprekrývajú. Pokiaľ ide o vertikálne účinky vo vzťahu dodávateľ liekov a zdravotníckych pomôcok a odberateľov, úrad posúdil všetky do úvahy prichádzajúce alternatívy relevantných trhov týkajúce sa postavenia účastníkov koncentrácie. "Vzhľadom na to, že prípadné užšie členenie segmentu veľkodistribútorov zo všetkých alternatívnych hľadísk by podstatným spôsobom neovplyvnilo postavenie účastníkov koncentrácie v rámci veľkodistribúcie liekov a posudzovaný vplyv predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže, úrad nepovažoval presné vymedzenie relevantných trhov za potrebné," uviedla Oľšavská.



Z pohľadu dodávateľského trhu liekov a zdravotníckych pomôcok boli v oznámení predložené údaje, ktoré preukazujú nízky trhový podiel nadobúdanej spoločnosti v rámci jednotlivých alternatív trhov. Úrad tiež zobral do úvahy, že nadobúdaná spoločnosť nerealizuje distribúciu žiadnej špecifickej kategórie liekov a zdravotníckych pomôcok. Tým pádom činnosť nadobúdanej spoločnosti nie je špecifická na trhu z pohľadu tovaru, ktorý distribuuje, respektíve služieb, ktoré poskytuje.



Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Značne totiž nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v pondelok (21. 2.).



Penta pôsobí na trhoch najmä v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, poskytovania verejného zdravotného poistenia, finančných služieb, maloobchodu, výroby, médií, realitnej činnosti a realitného developmentu. Medical Group je distribučná spoločnosť špecializujúca sa na komplexné zásobovanie zdravotníckych zariadení a lekární liekmi a zdravotníckymi pomôckami.