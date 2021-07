Koncentrácia Tatra banky a spoločnosti Impuls-leasing bola schválená

Bratislava 28. júla (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly Tatra banky nad spoločnosťou Impuls-leasing (IL) Slovakia. Úrad posudzoval predovšetkým horizontálne účinky predmetnej koncentrácie. Aktivity účastníkov koncentrácie sa tovarovo prekrývajú v oblasti poskytovania finančného lízingu, operatívneho lízingu a v oblasti spotrebného a spotrebiteľského úveru a splátkového predaja.



Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26. 7. 2021.



Účastníci koncentrácie v oznámení uviedli, že tovarový trh by mohol byť zadefinovaný ako trh poskytovania lízingových služieb na účely financovania hnuteľných a nehnuteľných predmetov lízingu. Do tohto trhu spadajú podľa oznámenia koncentrácie všetky typy financovania, kde boli identifikované horizontálne prekryvy.



Úrad, s prihliadnutím najmä na rozhodovaciu prax Európskej komisie, bol toho názoru, že by bolo možné uvažovať o užšej segmentácii trhu, a to samostatne trh poskytovania finančného lízingu, trh poskytovania operatívneho lízingu a trh bankových služieb, kam by spadalo poskytovanie spotrebných a spotrebiteľských úverov a splátkový predaj. Úrad z predložených podkladov a informácií zistil že po uskutočnení predmetnej koncentrácie spoločný podiel účastníkov koncentrácie nedosahuje úroveň ovplyvnených trhov, a to ani na jednej z vyššie uvedených alternatív definície tovarového trhu. Úrad zobral do úvahy aj počet a charakter konkurentov pôsobiacich na predmetných trhoch.



Banka prostredníctvom dcérskej spoločnosti Tatra-leasing poskytuje najmä finančný, operatívny lízing, spotrebiteľské úvery, či splátkový predaj. IL Slovakia poskytuje finančný a operatívny lízing, spotrebné úvery, splátkový predaj, spotrebiteľské úvery a poistenie v čase financovania aj po ukončení financovania.