Protimonopolný úrad SR schválil prevzatie distribútora liekov Pharmos

Bratislava 9. augusta (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľom Igorom Kovalom a spoločnosťou Top Pharmex Rišňovce (TPR) nad nitrianskym veľkodistribútorom liekov a zdravotníckych pomôcok, spoločnosťou Pharmos.



„Úrad sa pri posudzovaní dosahov predmetnej koncentrácie zameral na oblasti, kde sa aktivity účastníkov koncentrácie prekrývajú, t. j. oblasť poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach a oblasť veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok. Vyhodnocoval tiež možné vertikálne prepojenia medzi účastníkmi vznikajúce v dôsledku koncentrácie,“ uviedol v pondelok PMÚ.



Podnikateľ Igor Koval, alebo spoločnosti patriace do ekonomickej skupiny kontrolovanej týmto podnikateľom, pôsobia v SR okrem iného aj v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným zákazníkom a veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok. Ekonomická skupina, do ktorej patrí TPR, je kontrolovaná fyzickou osobou a pôsobí v SR tiež aj v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným zákazníkom a prevádzkuje zdravotnícke zariadenia na území Slovenska.



Úrad okrem iného vyhodnocoval možné vertikálne prepojenia vznikajúce v dôsledku koncentrácie, a to v oblasti veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok do verejných lekární a oblasti veľkodistribúcie liekov do verejných lekární. „Čo sa týka predmetných vertikálnych prepojení, úrad dospel k záveru o neexistencii súťažných obáv,“ zdôraznil PMÚ.



Akciová spoločnosť Pharmos bola založená začiatkom roka 2006. Po piatich rokoch zisku sa firma podľa portálu FinStat vlani prepadla do straty vo výške 16.695 eur. Tržby spoločnosti postupne klesali z viac ako 81 miliónov eur v roku 2012 na vlaňajších 58 miliónov eur. Celkové výnosy firmy vlani dosiahli takmer 93 miliónov eur.