PMÚ udelil účastníkom káblového kartelu pokuty za viac ako 97 mil. eur
Podnikateľom udelil úrad pokuty v historicky najvyššej celkovej výške presahujúcej 97 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR odhalil kartel firiem pôsobiacich v oblasti výroby káblov. Celkovo mal 11 účastníkov, ktorí sa dlhodobo dohadovali na jednotnej cenotvorbe. Podnikateľom udelil úrad pokuty v historicky najvyššej celkovej výške presahujúcej 97 miliónov eur. Informovali o tom v utorok podpredseda PMÚ Peter Demčák a riaditeľ odboru kartelov úradu Juraj Sýrny s tým, že zatiaľ ide o prvostupňové rozhodnutie.
