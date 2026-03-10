Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PMÚ udelil účastníkom káblového kartelu pokuty za viac ako 97 mil. eur

Na snímke budova, v ktorej sídli Protimonopolný úrad. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podnikateľom udelil úrad pokuty v historicky najvyššej celkovej výške presahujúcej 97 miliónov eur.

Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR odhalil kartel firiem pôsobiacich v oblasti výroby káblov. Celkovo mal 11 účastníkov, ktorí sa dlhodobo dohadovali na jednotnej cenotvorbe. Podnikateľom udelil úrad pokuty v historicky najvyššej celkovej výške presahujúcej 97 miliónov eur. Informovali o tom v utorok podpredseda PMÚ Peter Demčák a riaditeľ odboru kartelov úradu Juraj Sýrny s tým, že zatiaľ ide o prvostupňové rozhodnutie.





Správu aktualizujeme.
