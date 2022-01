Protimonopolný úrad uložil pokuty za kartel pri verejnom obstarávaní

Bratislava 19. januára (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR rozhodol o uložení pokút vo výške takmer 33.000 eur za kartel pri verejnom obstarávaní v oblasti stavebných prác v sektore energetiky. Informovala o tom hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská s tým, že rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť 15. januára tohto roka.



PMÚ, odbor kartelov, vydal 22. decembra 2021 rozhodnutie, ktorým uložil dvom podnikateľom pokuty v celkovej výške 32.956 eur za uzatvorenie kartelovej dohody. Hovorkyňa skonštatovala, že v dotknutom prípade úrad v roku 2020 prijal podnet od Úradu vládneho auditu pre podozrenie z porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže vo verejnom obstarávaní, ktoré vyhlásila obec Čavoj.



Na základe tohto podnetu úrad začal prešetrovanie týkajúce sa protisúťažného konania podnikateľov BECO, Žilina, WR system, Prievidza, a STAVOR, Zákamenné, spočívajúceho v koordinácii ich postupu pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác v sektore energetiky, pričom hodnota víťaznej ponuky príslušného uchádzača prevyšovala 132.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



Oľšavská priblížila, že na základe analýzy skutočností vyplývajúcich z podnetu a zo súťažnej dokumentácie úrad 24. februára 2021 z vlastného podnetu začal správne konanie voči týmto uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž.



Úrad uložil podnikateľovi BECO pokutu vo výške 13.121 eur a podnikateľovi WR system pokutu vo výške 19.835 eur. Voči účastníkovi konania STAVOR úrad podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže konanie zastavil z dôvodu, že dôvod na konanie nebol daný. Vzhľadom na to, že účastník konania BECO požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti a zároveň sa aj urovnal, úrad mu neuložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže a pokutu, ktorú by mu inak úrad za preukázané porušenie zákona uložil, náležite znížil. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov uložil úrad účastníkovi konania WR system.