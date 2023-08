Protimonopolný úrad uložil pokuty za uzatvorenie kartelovej dohody

Bratislava 22. augusta (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vydal 25. júla rozhodnutie, ktorým uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 236.892 eur. Dvom z nich dal aj zákaz na účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok, respektíve tri roky za uzatvorenie kartelovej dohody. PMÚ o tom informoval na svojej webovej stránke.



Rozhodnutie je dôsledkom vyšetrovania, ktoré úrad inicioval na základe podnetu od Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Prípad sa týkal verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené prijímateľom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Konkrétne išlo o dodanie technológií, ktoré mali zvýšiť efektivitu vo výrobnom procese v pekárenskom priemysle. Podnikatelia mali predkladať ponuky na toto verejné obstarávanie.



"Následne, v správnom konaní, úrad získal informácie a podklady, z ktorých dospel k záveru, že účastníci správneho konania v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže nepostupovali samostatne, ale svoj postup koordinovali tak, aby súťaž vyhral vopred dohodnutý účastník," uviedol PMÚ.



Následne úrad uložil pokuty všetkým trom účastníkom konania. Jeden z podnikateľov bol však dohodou s úradom oslobodený od pokuty, pretože ako prvý predložil dôkazy o porušení zákona. Taktiež mu nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Dohoda s úradom umožňuje podnikateľovi, ktorý prizná svoju účasť na porušení zákona a prevezme zodpovednosť, znížiť pokutu do 50 %.



Druhý podnikateľ využil urovnanie so zvýhodnením a takisto dosiahol zníženie pokuty. Tretiemu účastníkovi konania PMÚ uložil pokutu v plnom rozsahu a zároveň mu zakázal účasť vo verejnom obstarávaní na tri roky.



Rozhodnutie PMÚ zatiaľ nie je právoplatné, pretože účastníci konania majú možnosť voči nemu podať rozklad v stanovenej lehote.