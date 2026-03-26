PMÚ: Umelé udržiavanie nízkych cien palív má aj negatívne následky
V čase krízy (rok 2022) boli síce ceny benzínu v Maďarsku nižšie, ale po ukončení regulácie v decembri 2022 vzrástli a odvtedy podľa PMÚ boli alebo sú dlhodobo nad úrovňou cien okolitých krajín.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Nesystémové regulačné zásahy do cien a fungovania trhov s pohonnými látkami a umelé udržiavanie cien na nízkej úrovni sa síce javí ako opatrenie v prospech spotrebiteľov, ale z dlhodobého hľadiska má negatívne následky. Vo štvrtok to v stanovisku k nariadeniu vlády o opatreniach na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze uviedol Protimonopolný úrad (PMÚ).
„Takéto zásahy môžu viesť k zhoršeniu trhovej štruktúry a v konečnom dôsledku k vyšším cenám pohonných látok,“ uviedol PMÚ. Úrad pripomenul aj skúsenosť susedného Maďarska, kde regulácie cien pohonných látok viedli po ich zrušení k výraznému rastu cien.
Maďarsko v roku 2022, kedy došlo k nárastu cien pohonných látok v dôsledku vojny na Ukrajine, zregulovalo ceny pohonných látok. V čase krízy (rok 2022) boli síce ceny benzínu v Maďarsku nižšie, ale po ukončení regulácie v decembri 2022 vzrástli a odvtedy podľa PMÚ boli alebo sú dlhodobo nad úrovňou cien okolitých krajín.
Negatívny vplyv na trh zo súťažného hľadiska môže podľa úradu mať najmä nutnosť zatvoriť samoobslužné čerpacie stanice bez obsluhy a čerpacie stanice, ktoré nedokážu nariadenie vlády dodržiavať. „Uvedené opatrenie má okrem samoobslužných čerpacích staníc najväčší negatívny dosah na menšie čerpacie stanice s minimálnou obsluhou a menšími kapacitami na implementáciu nariadenia. Vylúčenie samoobslužných čerpacích staníc a menších čerpacích staníc z trhu môže posilniť pozíciu veľkých sietí čerpacích staníc s väčším počtom personálu a vyššími kapacitami na implementáciu nariadenia a v priemere viesť k vyšším cenám,“ priblížil PMÚ.
Aj keby uvedené opatrenie trvalo len 30 dní, samoobslužné a menšie čerpacie stanice môžu za toto obdobie stratiť zákazníkov, dodávateľské vzťahy alebo finančnú stabilitu. V dôsledku výpadku príjmov a ich návrat na trh po skončení platnosti nariadenia nemusí byť samozrejmý. Opatrenie tak môže viesť k zhoršeniu trhovej štruktúry a následnému rastu cien.
