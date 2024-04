Protimonopolný úrad schválil koncentráciu podnikateľov v oblasti IT

Bratislava 16. apríla (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil zámer koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa Synteca nad spoločnosťou Datalan, a tým aj nad jej dcérskymi spoločnosťami Softip a časťou spoločnosti Tempest (všetky so sídlom v Bratislave). Všetci podnikatelia pôsobia v oblasti informačných technológií (IT). Informovala o tom Adriana Oľšavská, hovorkyňa úradu. Rozhodnutie podľa nej nadobudlo právoplatnosť 28. marca.



Spresnila, že PMÚ najskôr zisťoval, či oznamovaný zámer predstavuje koncentráciu, a teda, či má v danej veci kompetenciu konať. Spoločnosť Synteca (nadobúdateľ a zároveň oznamovateľ) aj nadobúdané spoločnosti mali a aj po transakcii budú mať totiž rovnakých akcionárov a mohlo by ísť len o internú reštrukturalizáciu v rámci skupiny, ktorá sa za koncentráciu nepovažuje.



Aktivity jednotlivých účastníkov koncentrácie sa v rámci trhu SR podľa úradu v rôznej miere horizontálne prekrývajú predovšetkým v oblasti dodávok cloudových a infraštruktúrnych riešení, oblasti vývoja a implementácie softvéru, oblasti dodávok licencovaného (krabicového) softvéru od tretích strán a v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.



Hovorkyňa zdôraznila, že PMÚ takisto zobral do úvahy argumentáciu v oznámení koncentrácie, podľa ktorej je trh s IT službami v SR dostatočne konkurenčný a je na ňom prítomné množstvo významných hráčov, a to aj v prípade oblastí, kde sa účastníci koncentrácie primárne prekrývajú.



Oľšavská dodala, že súčasná pozícia posudzovaných podnikateľov na tomto trhu (prípadne na alternatívne vymedzených užších trhových segmentoch) z hľadiska trhových podielov nemusí odrážať ich skutočný konkurenčný potenciál. Môže byť ovplyvnená aj čo i len jednou veľkou zákazkou, ktorú sa im v sledovanom období podarilo získať.