Protimonopolný úrad SR víta uvoľňovanie opatrení voči prevádzkam

Bratislava 27. apríla (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR víta vládou SR predstavené fázy postupného uvoľňovania prijatých opatrení zavedených v súvislosti s novým koronavírusom na obmedzenie prevádzky vybraných predajní a zariadení poskytujúcich služby. Uviedla to hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská. PMÚ víta aj to, že 22. apríla sa začala prvá fáza uvoľňovania opatrení.



Úrad tiež rešpektuje doterajšie kroky vlády SR, ako aj ostatných príslušných orgánov. Úrad nespochybňuje potrebu prijímania opatrení a ich významnosť z hľadiska ochrany verejného zdravia a životov obyvateľov SR.



Oľšavská pripomenula, že v marci 2020 boli pre zníženie mobility obyvateľstva obmedzené otváracie hodiny väčšiny predajní a zariadení poskytujúcich služby (prevádzky). Od 29. marca v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platilo, že na území SR mohli byt otvorené iba prevádzky vymenované v tomto opatrení. Patrili k nim napríklad drogérie, predajne záhradkárskych potrieb, textilné galantérie a metrový textil, prevádzky záhradníctiev, predajne bicyklov, predajne potravín, a to vrátane predajní patriacich do siete obchodných reťazcov. Vstup do týchto prevádzok je možný len za dodržania prísnych hygienických podmienok a za podmienky, že obchodníci umožnia vstup do predajne len v počte jedna osoba na 25 štvorcových metrov.



"V tejto súvislosti je dôležité poukázať na situáciu na maloobchodnom trhu, ktorá v dôsledku prijatých opatrení istým spôsobom zvýhodnila, respektíve stále zvýhodňuje niektoré kategórie podnikateľov. Prijatými opatreniami tak zostávali uzatvorené menšie a špecializované prevádzky, medzi ktoré patria napríklad aj papiernictvá, hračkárstva, predajne domácich potrieb, obuvi, kníhkupectvá, predajne dojčenského textilu, bytových doplnkov a mnohé ďalšie, ktoré boli v dôsledku tejto situácie znevýhodnené na trhu," upozornila Oľšavská.



Naopak, veľké obchodné reťazce, ktoré predávajú rovnaký typ tovaru, aj keď nastokrát v obmedzenej šírke príslušného (napríklad nepotravinárskeho) sortimentu, a ktoré môžu byt konkurentmi týmto menším a špecializovaným prevádzkam, mohli podľa nej naďalej podnikať a predávať takýto tovar, čím ich trhová sila rástla. Zásadne sa tak môže narúšať rovnosť podmienok pri súťažení na trhu, keď sa väčším hráčom poskytuje trhová výhoda. Zároveň, ak by opatrenia naďalej pretrvávali, mohlo by dôjsť až k zániku menších a špecializovaných prevádzok, čo by viedlo aj k posilneniu trhového postavenia spoločností, ktoré boli/sú zvýhodňované.



Zdôraznila, že určitý čas tak mohlo dochádzať k obmedzeniu súťaže na trhoch s viacerými druhmi tovarov, následkom čoho obchodné reťazce čelia nižším súťažným tlakom. Bránenie podnikaniu ostatných prevádzok môže zlikvidovať množstvo podnikateľov, ktorí na trhu pôsobia, v dôsledku čoho môže dôjsť k narušeniu podnikateľského prostredia na určitých relevantných trhoch.



Oľšavská dodala, že opatrenia, ktoré boli prijaté, tak mali spôsobilosť najmä z dlhodobého hľadiska významne narušiť štruktúru a vzťahy na dotknutých trhoch a ovplyvniť nielen intenzitu hospodárskej súťaže podnikateľov na rovnakej úrovni výrobno-distribučného reťazca, ale prostredníctvom intenzívnych vertikálnych vzťahov a z dôvodu zúženia sortimentu spôsobeného výpadkom špecializovaných prevádzok vážne a v mnohých prípadoch nezvratne negatívne ovplyvniť aj subjekty na strane dodávateľov, ako aj vybraných výrobcov.



Uzavrela, že vo všeobecnosti pritom z ekonomickej teórie vyplýva, že v dôsledku zníženia konkurenčných tlakov na trhu a nedostatočnej konkurencie dochádza zvyčajne k zvyšovaniu cien a znižovaniu kvality tovarov či služieb, čo má negatívny vplyv na spotrebiteľov.