PMÚ v súvislosti s vysielaním českých TV porušenie zákona nezistil

Bratislava 23. februára (TASR) - Ukončenie celého vysielania zahraničnej televíznej (TV) stanice nie je žiadúce a nemôže byť voči operátorom ani vynucované. V piatok to na svojej internetovej stránke uviedol Protimonopolný úrad (PMÚ) SR s tým, že pri prešetrovaní v súvislosti s vysielaním českých TV staníc na Slovensku porušenie zákona nezistil.



"Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vykonal na základe viacerých podnetov prešetrovanie v oblasti distribúcie televíznych programových služieb na území Slovenskej republiky, a to v súvislosti s distribúciou vysielania českých vysielateľov," priblížil úrad.



Námietky voči obsahu vysielania určitých českých TV staníc na Slovensku iniciovali podľa úradu najväčší slovenskí komerční vysielatelia. "Tí v rámci retransmisie vysielania dotknutých českých TV staníc požadovali od operátorov obmedzenie retransmisie konkrétnych titulov (napríklad filmov a seriálov), ku ktorým majú nadobudnuté výhradné licenčné práva pre územie SR," vysvetlil úrad.



PMÚ však zdôraznil, že slovenskí vysielatelia nežiadali obmedzenie retransmisie všetkých českých TV staníc ani celého ich vysielania, ale iba určitej časti vysielania niektorých českých TV staníc. "Vysielatelia to odôvodňovali výhradnou distribúciou, resp. teritoriálnou exkluzivitou, ktorá im bola pre územie SR udelená zo strany vlastníkov práv, resp. licencií k vysielaným titulom," uviedol PMÚ.



Prešetrovanie podľa úradu ukázalo, že nie je možné vylúčiť kolíziu licenčných práv udelených slovenským vysielateľom s licenčnými právami udelenými k určitým titulom vysielaným na dotknutých českých TV staniciach, no o tej otázke podľa PMÚ môže rozhodnúť iba súd.



"PMÚ napriek tomu prípadné en bloc ukončenie distribúcie zahraničných (v tomto prípade českých) TV staníc na území SR nevníma pozitívne. Jeho výsledkom môže byť zníženie možnosti výberu pre spotrebiteľa/diváka, a to minimálne pokiaľ ide o programy, ktoré nie sú licenčne vyhradené pre určité územie (vlastné detské programy, spravodajské relácie, zábavné programy a pod.)," vysvetlil úrad.



Skonštatoval tiež, že ukončenie celého vysielania zahraničnej TV stanice nie je žiadúce a nemôže byť voči operátorom ani vynucované.



"Vypnutie konkrétneho autorsky chráneného diela je technickou, právnou a ekonomickou otázkou a ukončenie vysielania en bloc z dôvodu ochrany autorských práv sa tak javí ako neprimerané a neodôvodnené. Úplné ukončenie distribúcie určitej českej TV stanice tak znižuje možnosť výberu pre spotrebiteľa," uviedol PMÚ s tým, že keďže slovenskí vysielatelia požadovali obmedzenie len časti vysielania niektorých českých staníc, odporúča operátorom zvážiť iné možnosti než úplné vypnutie celej TV stanice.