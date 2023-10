PMÚ vyhlásil verejnú konzultáciu služieb na portáli zlavomat.sk

Bratislava 18. októbra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vyhlásil verejnú konzultáciu vo veci možného zneužívania dominantného postavenia spoločnosti slevomat.cz podnikajúcej aj na Slovensku. Dotknutá spoločnosť 3. októbra 2023 predložila PMÚ návrh záväzkov, ktorých dodržiavanie by malo odstrániť predbežné súťažné obavy PMÚ v danej veci, informoval o tom v stredu úrad.



"Týmto si PMÚ dovoľuje vyzvať účastníkov trhu na predloženie prípadných pripomienok k návrhu záväzkov v danej veci, a to v lehote do 31. októbra," informoval úrad. Pripomienky úradu majú účastníci zasielať na odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd.



Spoločnosť slevomat.cz sa v návrhu záväzkov zaväzuje, že nebude po obdobie troch rokov s cieľom sprostredkovania predaja tovarov alebo služieb prostredníctvom webovej stránky zlavomat.sk od predajcov vyžadovať záväzok ponúkať tovary alebo služby výhradne prostredníctvom svojej webovej stránky.



Taktiež sa zaväzuje, že nebude po obdobie troch rokov od predajcov, resp. záujemcov o spoluprácu, vyžadovať záväzok ponúkať tovary alebo služby prostredníctvom webovej stránky www.zlavomat.sk za cenu nižšiu alebo rovnakú, ako je cena, za ktorú záujemcovia rovnaké tovary alebo služby predávajú prostredníctvom vlastných offline distribučných kanálov alebo prostredníctvom iných online platforiem.