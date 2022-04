PMÚ vykonal inšpekciu u podnikateľa v sektore robotizovaných pracovísk

Bratislava 8. apríla (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vykonal v stredu (6. 4.) neohlásenú inšpekciu u podnikateľa pôsobiaceho v sektore predaja a opravy robotizovaných pracovísk. Potvrdila to hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská. Týka sa to podozrenia z ťažkého kartelu, pričom uskutočnenie inšpekcie ešte neznamená, že subjekt porušil súťažné pravidlá.



Úrad podľa Oľšavskej vykonal inšpekciu na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľom pôsobiacim v danom sektore a ďalšími troma podnikateľmi mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejnom obstarávaní, respektíve v súťaži realizovanej mimo zákona o verejnom obstarávaní, na dodanie tovaru.



"Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie," priblížila hovorkyňa PMÚ.



Zároveň však zdôraznila, že skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu, neznamená, že dotknutý subjekt porušil súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. "V tejto fáze úrad neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní," dodala.