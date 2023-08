PMÚ začal posudzovať koncentráciu firiem HP Invest, HP Tronic a Nay

Bratislava 25. augusta (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal správne konanie na posúdenie koncentrácie, ktorej zámerom je nadobudnutie negatívnej výlučnej kontroly českej firmy HP Invest, a.s., Zlín nad českou spoločnosťou HP TRONIC - prodejny elektro a.s., Zlín a slovenskou NAY a.s., Bratislava. Informoval o tom v piatok úrad.



"Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie," doplnil PMÚ.



Český HP Tronic a slovenský Nay plánujú spojenie a vytvorenie spoločného holdingu, informovali ešte v júni viaceré médiá. Vtedy malo dôjsť aj k podpisu rámcovej dohody, ktorú ešte musia posúdiť protimonopolné úrady obidvoch krajín. Pod HP Tronic patrí napríklad predajca elektroniky Datart a výrobca Eta, ktoré pôsobia v ČR aj SR. Nay vlastní 39 predajní elektroniky na Slovensku, ako aj 40 predajní Electro World v Českej republike.