PMÚ začal skúmať kontrolu Emirates Telecommunications Group nad UPC

Na snímke nápis na dverách budovy, v ktorej sídli Protimonopolný úrad SR na Drieňovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám.

Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) Slovenskej republiky začal posudzovať nadobudnutie nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Emirates Telecommunications Group Company PJSC zo Spojených arabských emirátov, ktorá na Slovensku kontroluje telekomunikačného operátora O2, nad spoločnosťou UPC Broadband Slovakia. Ako v pondelok informoval PMÚ, správne konanie o posúdení koncentrácie v oblasti telekomunikácií začal 20. februára.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. „PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr, pokiaľ je to možné v lehote do jedného týždňa po zverejnení tohto oznámenia, aby sa PMÚ, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová.
